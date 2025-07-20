Відвідувач Центру Помпіду у французькому Меці з'їв банан, який був частиною знаменитої інсталяції

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Ракурс

У музеї сучасного мистецтва у французькому місті Мец один із відвідувачів з’їв банан, приклеєний скотчем до стіни. Справа в тому, що фрукт був частиною відомого твору «Comedian» художника Мауріціо Каттелана, який раніше був проданий за 6,2 мільйона доларів.

Інцидент трапився на виставці «Нескінченна неділя» у Центрі Помпіду. Як повідомляє газета Républicain Lorrain, чоловік обурився тим, що такий об'єкт вважається мистецтвом та продається за мільйони доларів. На знак протесту він зірвав банан зі стіни, очистив його та з’їв — служба безпеки не встигла втрутитися.

Щоправда, сам митець поставився до цього спокійно. За інструкцією банан та скотч потрібно міняти кожні два-три дні. І це вже не перший випадок: у 2019 році на фестивалі Art Basel у Майамі художник Девід Датуна з’їв банан прямо з експозиції, «бо зголоднів». У Сеулі студент після поїдання банана бодай повернув шкірку на місце.