Картини Ренуара Огюста Ренуара у Франції викрали з музею. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216110-u-franciyi-z-muzeu-vkraly-kartyny-renuara-na-9-mln-ievro.html

Ракурс

У Франції пограбували музей імпресіоніста Огюста Ренуара в місті Кань-сюр-Мері на Блакитному Березі.

Двоє зловмисників проникли в музей та викрали чотири картини художника чоловіки — вони познімали полотна та вирізали їх із рам. Злодії спрацювали швидко. Сигналізація спрацювала близько 6.00, а за кілька хвилин прибули жандарми. Однак до того часу злодії втекли. Однак при втечі вони кинули одну з картин, яку вже знайшли Про це повідомили TF1 та BFM з посиланням на правоохоронців.

Зазначається, що були викрадені роботи Portrait of Madame Pichon (1895 рік), Portrait of Madame Colonna Romano (1910 рік), Coco Lisant (1905) та Jeune femme au puits (1886 рік). Їхня вартість становить 9 млн євро.

Як відомо, музей Ренуара в Кань-сюр-Мер знаходиться в маєтку Les Collettes, який художник купив у 1907 році. У його колекції лише 13 оригінальних картин художника.

У цьому маєтку він побудував віллу з двома майстернями та провів останні роки життя. У маєтку Ренуар приймав інших знаменитих художників, включаючи Анрі Матісса, Пабло Пікассо, Амедео Модільяні та Клода Моне. Ренуар помер в 1919 році, а музей у його будинку відкрили в 1960 році.

Нагадаємо, у серпні в іспанському місті Вільєна пограбували музей і викрали «Скарб Вільєни». Чотири хвилини вистачило крадіям, щоб винести з музею більшість експонатів знаменитої колекції золотих виробів бронзової доби. Загалом у ній понад 50 предметів, а вартість самого золота оцінюють щонайменше у 1,7 млн євро.

Джерела: TF1, BFM