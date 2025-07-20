Рашисти обстріляли найстаріший храм Херсона, згоріли келії

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Ракурс

Про наслідки обстрілу повідомив виконавчий директор «Херсонської ліги соціальних працівників» Ігор Цуркан, опублікувавши фото на місці події.

На кадрах видно, вибиті вікна, обгорілі стіни та зруйнований дах будівлі, розташованої на території церкви.

За даними Херсонської обласної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара, Греко-Софіївська церква одна з найстаріших культових споруд Херсона.

Повідомляється, що в кінці XVIII століття греки, що мешкали в Криму, звернулись з проханням до Катерини II прийняти їх у своє підданство. Їм було дозволено переселитись на сучасну територію України, де ними засновано м. Маріуполь.

Частина греків, що поселились у м. Херсоні, брали активну участь у будівництві та благоустрої міста. Купецький форштадт, центральний район Херсона, називали ще грецьким, там мешкали грецькі купці. У 1780 році побудовано і освячено Греко — Софіївську церкву — пам’ятник архітектури XVIII століття.

Спочатку храм був дерев’яним, згодом його замінили кам’яною будівлею. Історичний іконостас із чорного дерева, створений грецькими майстрами, дожив до наших днів, але тепер опинився під загрозою.

Війська рф продовжують щодня обстрілювати Херсонщину, завдаючи ударів по житлових кварталах, соціальній інфраструктурі та приватному транспорту. На світанку 20 липня однією з цілей ворога стало село Зимівник, де постраждали мирні мешканці, зокрема дитина.