Грошове забезпечення не нараховується військовослужбовцям, які добровільно здались у полон

https://racurs.ua/ua/n207949-groshove-zabezpechennya-ne-narahovuietsya-viyskovoslujbovcyam-yaki-dobrovilno-zdalys-u-polon.html

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Грошове забезпечення не нараховується військовослужбовцям, які добровільно здались у полон.

Про це розповіла старший офіцер відділу грошового забезпечення Департаменту соціального захисту МОУ Оксана Лєконцева, передає «Ми-Україна».

За її словами, грошове забезпечення зберігається за військовослужбовцем і нараховується щомісяця з моменту його захоплення в полон, зникнення безвісти чи інтернування, але тільки за умови, що полон не був добровільним. У разі, якщо виявлено факт добровільної здачі, виплати припиняються.

Це підтверджується актом службового розслідування. Йдеться не про сам хід подій, а про результат, який має юридичну силу, — наголосила Лєконцева.

Також грошове забезпечення не виплачують особам, які мають право на частку виплат військового, якщо вони є громадянами держав-агресорів (рф, білорусь), проживають на тимчасово окупованих територіях або були засуджені за колабораціонізм чи пособництво ворогові.

Можливість отримання допомоги родичам загиблих у полоні розширять, заявив адвокат Олег Мицик в етері КИЇВ24.

Якщо військовослужбовець пропав безвісти, його родина отримує 50% грошового забезпечення (близько 120 тис. грн.), а решта суми депонується на рахунку і виплачується тільки після його повернення додому. Однак якщо згодом стає відомо, що військовослужбовець добровільно здався в полон, то ці кошти не виплачуються.

Нова норма дозволяє родичам загиблого військового отримати одноразову допомогу в розмірі 15 млн грн, якщо він загинув у полоні, але не здався добровільно.