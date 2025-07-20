Партія влади у Японії втрачає багато місць у верхній палаті парламенту

Ракурс

За даними екзитполів, Ліберально-демократична партія Японії втрачає багато місць у верхній палаті парламенту.

Рух премʼєра Ішіби та його союзна партія «Комейто» ризикують втратити більшість у Палаті Радників (сьогодні переобиралася половина її складу), пише Japantimes.

Сама по собі Палата радників рідко діє всупереч нижній палаті японського парламенту — Палаті представників — і у більшості випадках голос останньої переважує голос першої. Водночас доволі ймовірно, що для японської влади поразка буде «тривожним дзвіночком» щодо прийнятності подальшого курсу.

Ці вибори мають ключове значення для правлячої коаліції ЛДПЯ та партії «Комейто», адже існує висока ймовірність втрати більшості у верхній палаті парламенту. Це, у свою чергу, може призвести до відставки уряду на чолі з Шіґеру Ішібою.

Згідно з попередніми опитуваннями, рейтинги влади суттєво знизилися через інфляцію, дефіцит рису та провали у соціальній політиці. На цьому тлі активно зростає підтримка опозиційних сил, особливо — ультраправої популістської партії «Сансейто», яка виступає проти глобалізму.

Негативно на позиції уряду Ішіби вплинули також фактичний провал торговельних переговорів зі США та нещодавнє запровадження 25% мит адміністрацією Трампа проти японських товарів.

У разі поразки ЛДПЯ можливе повне переформатування уряду, дострокові перевибори керівництва правлячої партії та, ймовірно, прихід опозиції до влади.