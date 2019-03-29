Справу Савченко і Рубана направили до Верховного суду. Фото: Главком

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Справу Володимира Рубана і Надії Савченко для визначення підсудності направили до Верховного суду.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду постановила, що цей суд не має права вирішувати питання про направлення провадження у «справі Савченко-Рубана» з однієї судової інстанції до іншої. Служителі Феміди відзначають, що вчинені підозрюваними злочини здійснювались у межах територіальної юрисдикції різних апеляційних судів. Про це повідомляє «Судова влада України».

Як відомо, колишній керівник центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан та народний депутат Надія Савченко підозрюються Генеральною прокуратурою в плануванні терористичних актів у Києві. Слідчі стверджували, що ці особи планували обстрілювати будівлю Верховної Ради з мінометів та знищувати тих, хто вижив із автоматичної зброї. У прокуратурі переконують, що Савченко та Рубан порушили низку статей Кримінального кодексу України.

Зокрема, обоє обвинувачуютьсяу вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Нагадаємо, у лютому 2019 року Апеляційний суд Чернігівської області ухвалив рішення на два місяці залишити в СІЗО народного депутата Надію Савченко.

Раніше повідомлялося, що в березні судова інстанція задовольнила заяву адвокатів Надії Савченко про відвід колегії суддів у справі Савченко та Рубана.