У селах Австрії провели 5G-зв'язок. Фото: Прогресс онлайн

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Комерційний 5G-зв'язок почали впроваджувати в Австрії. Першими користувачами нового покоління зв’язку стали жителі сільської місцевості.

Австрія стала першою країною в Європі, де почали впроваджувати комерційне використання 5G-зв'язку, повідомляє ТАСС.

Запуском зв’язку нового покоління зайнялася компанія T-Mobile, яка є дочірнім підприємством німецького концерну Deutsche Telekom. На даний момент 5G-зв'язком можуть користуватися жителі 17 громад у сільській місцевості. Вони мають можливість працювати в інтернеті зі швидкістю 100 Мб/с.

Зазначається, що на даний момент використання 5G-зв'язку є тестовим. Після дослідження результатів роботи зв’язку нового покоління експерти оцінять недоліки, а також зможуть розрахувати приблизну вартість послуг надання 5G.

Згідно з планами австрійської влади, широке використання мережі п’ятого покоління на території всієї країни планується впровадити до 2025 року.

Нагадаємо, що частоти 5G Австрія розіграла на аукціоні тільки на початку березня. Покупцями частот стали найбільші оператори країни, а їх продаж приніс 188 млн євро.