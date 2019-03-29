Игорь Кононенко будет судиться с «Радіо Свобода». Фото: 112 Украина

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Иск на «Радіо Свобода» в заграничный суд подаст представитель команды действующего президента Петра Порошенко Игорь Кононенко.

Народный депутат будет судиться со СМИ из-за опубликованного журналистского расследования программы «Схемы», в котором Кононенко фигурирует как участник незаконных сделок на украинском энергорынке. Об этом 29 марта на брифинге в Киеве заявил спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщает «Украинская правда».

Спикер президентской команды добавил, что расследование программы «Схемы» — ничто иное, как грязные политические технологии перед выборами. Медведев рассказал, что на самом деле опубликованное расследование — это информация многолетней давности, которую, вероятно, предоставил журналистам источник в одном из правоохранительных ведомств.

По словам Медведева, депутат Игорь Кононенко в ближайшее время обратится в зарубежный суд против «Радіо Свобода». Политик считает, что информация, указанная в расследовании, «недостоверная и изготовлена с грубым нарушением журналистских стандартов».

Ранее сообщалось, что программа «Схемы» обнародовала результаты журналистского расследования, в котором речь шла о бизнес-отношениях нардепа-беглеца и экс-главы правления ПАО «ХК «Энергосеть» Дмитрия Крючкова с первым заместителем главы парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Игорем Кононенко. Журналисты утверждают, что Крючков отдавал представителю партии президента 50−75% доходов, что были получены в результате незаконных коррупционных сделок на энергетическом рынке Украины.

Как известно, президентские выборы в Украине состоятся 31 марта. Участие в президентской гонке принимают 38 кандидатов. Социологи утверждают, что в тройке лидеров шоумен Владимир Зеленский, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и президент Петр Порошенко.