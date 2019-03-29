В «Нафтогазе» рассказали, что будут делать в случае прекращения транзита российского газа. Фото: Фокус.юа

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«Нафтогаз Украины» рассматривает возможность прекращения транзита российского газа Украина и принимает необходимые меры по обеспечению энергетической безопасности нашей страны.

В компании уже разработан «план В», если «Газпром» прекратит поставки газа через территорию Украины, сообщил сегодня председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев во время круглого стола в Брюсселе, передает «Укринформ».

По словам Коболева, компания получила предложение о создании дополнительных хранилищ газа на территории Украины, что обеспечит энергетическую безопасность страны. Также в «Нафтогазе» рассматривают вероятность поставок газа в Украину другими путями.

Также председатель правления «Нафтогаза» выразил уверенность, что «Северной поток-2» не будет введен в эксплуатацию до 1 января 2020 года — времени, когда завершится действие контракта между Украиной и Россией о транзите газа. Позиция Дании в этом вопросе еще отсрочит начало работы новой газотранспортной системы. Таким образом, по словам Коболева, «Газпрому» придется либо продлевать контракт с «Нафтогазом», либо уменьшать объемы поставок газа в Европу.