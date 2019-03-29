Парламент Великої Британії знову провалив голосування за «Брекзіт»

https://racurs.ua/ua/n120051-brexit-parlament-brytaniyi-vtretie-vidmovyvsya-golosuvaty-za-ugodu-pro-vyhid-iz-ies.html

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Голосування за угоду про Brexit (Брекзит) втретє провалила Палата громад парламенту Великої Британії. Угоду підтримали 286 політиків, а проти висловилися 344 депутати.

На сьогоднішньому засіданні британські політики хотіли підтримати лише угоду про «Брекзит», яка торкається питання ірландського «бекстопу» та громадянських прав. Також депутати не змогли розглянути декларацію, яка стосується майбутніх відносин Великої Британії з Євросоюзом. Про це 29 березня повідомляє «Європейська правда».

Зазначається, що сьогодні голосування не було зобов’язуючим. Таким чином, у Лондоні не виключають, що парламентарі зберуться наступного тижня щодо вирішення питання Brexit.

Нагадаємо, 28 березня представники Палати громад парламенту Великої Британії відмовилися голосувати за жоден із восьми запропонованих варіантів «Брекзит». Очікувалося, що сьогодні парламент все ж підтримає новий варіант угоди про вихід країни з Євросоюзу, запропонований урядом.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія повинна вийти з Європейського Союзу до 29 березня. Уряд Терези Мей просив у керівництва ЄС продовжити терміни «Брекзит» до 30 червня 2019 року. У Брюсселі тоді відповіли, що відтермінування можливе лише за однієї умови — після ухвалення парламентом Великої Британії угоди, яку узгодила Мей разом із керівником Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.