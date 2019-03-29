Парламент Великобритании снова провалил голосование за «Брекзит»

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Голосование за соглашение о Brexit (Брексит) в третий раз провалила Палата общин парламента Великобритании. Соглашение поддержали 286 депутатов, а против высказались 344 депутата.

На сегодняшнем заседании британские политики хотели поддержать лишь соглашение о «Брексите», которое касается вопроса ирландского «бэкстопа» и гражданских прав. Также депутаты не смогли рассмотреть декларацию, которая касается будущих отношений Великобритании с Евросоюзом. Об этом 29 марта сообщает «Европейская правда».

Отмечается, что сегодня голосование не было обязывающим. Таким образом, в Лондоне не исключают, что парламентарии соберутся на следующей неделе по решению вопроса Brexit.

Напомним, 28 марта представители Палаты общин парламента Великобритании отказались голосовать за один из восьми предложенных вариантов «Брексит». Ожидалось, что сегодня парламент все же поддержит новый вариант соглашения о выходе страны из Евросоюза, предложенный правительством.

Ранее сообщалось, что Великобритания должна выйти из Европейского Союза до 29 марта. Правительство Терезы Мэй просило у руководства ЕС продлить сроки «Брексит» до 30 июня 2019 года. В Брюсселе тогда ответили, что отсрочка возможна только при одном условии — после принятия парламентом Великобритании соглашения, которое согласовала Мэй вместе с руководителем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.