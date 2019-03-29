Украинский лоукост SkyUp начнет еженедельные рейсы Киев-Париж. Фото: Airlines Inform

https://racurs.ua/n120050-ukrainskiy-loukost-skyup-nachnet-ejenedelnye-reysy-kiev-parij.html

Ракурс

Украинская низкобюджетная компания SkyUp будет реализовывать три еженедельных рейса Киев-Париж. Государственная авиаслужба одобрила сегодня заявку лоукоста на осуществление полетов этого направления. Комиссия ведомства разрешила выполнение полетов с 31 марта.

В рамках заседания SkyUp также получила разрешение на реализацию рейсов Харьков-Париж (трижды в неделю) и Киев-Ницца (дважды в неделю). Об этом сообщают avianews со ссылкой на пресс-службу лоукоста.

В самой авиакомпании пока о дате запуска рейсов молчат, так как после одобрения заявки должны пройти переговоры и согласование слотов.

Ранее реализация новых рейсов Киев-Париж была невозможной из-за ограниченной квоты на совершение полетов. В январе этого года Франция обратилась к Украине с предложением увеличить квоту до 18 рейсов в неделю.

Как ранее сообщал «Ракурс» французский лоукост Aigle Azur уже запланировал начало полетов между киевским «Борисполем» и парижским «Орли». Полеты стартуют 18 апреля и будут осуществляться трижды в неделю. Стоимость билета начинается от 247 евро.