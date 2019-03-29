Український лоукост SkyUp почне щотижневі рейси Київ-Париж. Фото: Airlines Inform

https://racurs.ua/ua/n120050-ukrayinskyy-loukost-skyup-pochne-schotyjnevi-reysy-kyyiv-paryj.html

Ракурс

Українська малобюджетна компанія SkyUp буде реалізовувати три щотижневі рейси Київ-Париж. Державна авіаслужба схвалила сьогодні заявку лоукоста на здійснення польотів за цим напрямком. Комісія відомства дозволила виконання польотів із 31 березня.

В рамках засідання SkyUp також отримала дозвіл на реалізацію рейсів Харків-Париж (тричі на тиждень) і Київ-Ніцца (двічі на тиждень). Про це повідомляють avianews із посиланням на прес-службу лоукоста.

У самій авіакомпанії поки що про дату запуску рейсів мовчать, оскільки після схвалення заявки повинні пройти переговори та узгодження слотів.

Раніше реалізація нових рейсів Київ-Париж була неможливою через обмежену квоту на здійснення польотів. У січні цього року Франція звернулася до України з пропозицією збільшити квоту до 18 рейсів на тиждень.

Як раніше повідомляв «Ракурс» французький лоукост Aigle Azur вже запланував початок польотів між київським «Борисполем» і паризьким «Орлі». Польоти стартують 18 квітня і будуть здійснюватися тричі на тиждень. Вартість квитка починається від 247 євро.