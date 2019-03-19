Рейс из Киева в Париж запускает французская компания. Фото: Tour Hebdo

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В Украине появится новый прямой рейс Киев — Париж, который будет осуществлять французская авиакомпания Aigle Azur. Полеты по этому направлению стартуют с 18 апреля. Рейс свяжет парижский аэропорт «Орли» и киевский «Борисполь».

Новый маршрут не только позволит пассажирам удобнее добираться из одной страны в другую, но и создаст преимущества во время стыковочных перелетов в/из Бразилии, Алжира, Китая и Португалии. Об этом сообщает Aigle Azur в своем пресс-релизе.

Рейсы будет осуществлять самолет Airbus A320 по три раза в неделю (среда, пятница, воскресенье). Из Парижа в Киев можно будет вылететь во вторник, четверг и субботу. Вылет из Парижа будет осуществляться в 22.00, а в Киев пассажиры прибудут в 2.10. После недолгой ночной стоянки самолет отправится обратно в столицу Франции около 4.30 утра. Время прибытия в таком случае будет 7.00 утра.

Билет на самолет в обе стороны обойдется не менее 274 евро, но при покупке самого дешевого варианта можно будет взять с собой только ручную кладь на борт (не более 10 кг).

Борт Airbus A320 рассчитан на 168 пассажиров эконом-класса и 12 путешественников в бизнес-классе.

Компания Aigle Azur основана в 1946 году. Она осуществляет чартерные и регулярные пассажирские перевозки в Северную Африку и страны Европы. Самолеты авиакомпании базируются в парижском аэропорту «Орли».

Ранее сообщалось, что терминал F международного аэропорта «Борисполь» возобновит свою работу 31 марта 2019 года.