Тайских полицейских с лишним весом отправили в спортивные лагеря. Фото: d.digests.nhub.news

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Тайских полицейских с лишним весом отправили в спортивные лагеря. Около 200 сотрудников правоохранительных органов заставили сбросить лишний вес.

В полиции страны объяснили, что лишний вес является проблемой для правоохранительных органов, сообщает «Украинская правда. Жизнь», ссылаясь на CarcolTV.

По словам руководителя программы по похудению, сержанта Чантарака, люди с лишним весом работают и двигаются медленнее, чем другие. Это мешает оперативно реагировать на вызовы и задерживать преступников.

Отмечается, что в спортивных лагерях правоохранители выполняли спортивные упражнения и сбалансировано питались. Таким образом, каждый участник программы по похудению сбросил по меньшей мере 20 кг.

Напомним, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзяев призвал полицейских сбросить лишний вес, чтобы сохранить работу. Правоохранителям выделили полгода на борьбу с лишним весом и раздали инструкции, как это сделать.