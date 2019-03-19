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Тайских полицейских с лишним весом отправили в спортивные лагеря. Фото: d.digests.nhub.news

Тайских полицейских с лишним весом отправили в спортивные лагеря (ФОТО)

19 мар 2019, 14:15
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Тайских полицейских с лишним весом отправили в спортивные лагеря. Около 200 сотрудников правоохранительных органов заставили сбросить лишний вес.

В полиции страны объяснили, что лишний вес является проблемой для правоохранительных органов, сообщает «Украинская правда. Жизнь», ссылаясь на CarcolTV.

По словам руководителя программы по похудению, сержанта Чантарака, люди с лишним весом работают и двигаются медленнее, чем другие. Это мешает оперативно реагировать на вызовы и задерживать преступников.

Отмечается, что в спортивных лагерях правоохранители выполняли спортивные упражнения и сбалансировано питались. Таким образом, каждый участник программы по похудению сбросил по меньшей мере 20 кг.

Тайских полицейских с лишним весом отправили в спортивные лагеря. Фото: facebook.com/lovepolice2

Тайских полицейских с лишним весом отправили в спортивные лагеря. Фото: facebook.com/lovepolice2

Тайских полицейских с лишним весом отправили в спортивные лагеря. Фото: facebook.com/lovepolice2

Напомним, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзяев призвал полицейских сбросить лишний вес, чтобы сохранить работу. Правоохранителям выделили полгода на борьбу с лишним весом и раздали инструкции, как это сделать.


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