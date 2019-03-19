На взятках разоблачили государственного служащего. Фото: пресс-центр СБУ

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За взятку задержали чиновника Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области.

Государственный служащий получал от физических лиц взятки за регистрацию сельхозтехники. Когда владельцы техники обращались за регистрацией и получением соответствующих документов и номерных знаков, то коррупционер отсылал их к посреднику, который объявлял предпринимателям условия, при которых можно беспрепятственно оформить технику. Об этом 19 марта сообщил пресс-центр СБУ.

За регистрацию, например, мини-тракторов, дельцы требовали взятку от 3,5 до 8 тыс. грн. Цена вопроса зависела от модификации техники. За месяц злоумышленники оформляли 10−15 единиц техники.

Правоохранители задокументировали несколько фактов получения неправомерной выгоды. Оперативники спецслужбы провели обыски, изъяли взятки и другие доказательства. Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Черкасской области офицера Вооруженных сил Украины поймали на взятке в 3 тыс. дол. За эти деньги майор обещал отдать в аренду одному из частных предприятий здания в военном городке Уманского гарнизона.