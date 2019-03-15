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Ракурс
Майора ВСУ поймали на взятке 3 тыс. долл., фото — Rivne Media

Майора ВСУ поймали на взятке 3 тыс. долл. за сдачу в аренду здания военного городка в Умани (ФОТО)

15 мар 2019, 17:55
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Майора Вооруженных сил Украины поймали на взятке 3 тыс. долл. за содействие в передаче в аренду здания военного городка в Умани.

Офицера разоблачила Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона, сообщили 15 марта в пресс-службе Военной прокуратуры Центрального региона Украины. Помощник командира по материально-техническому обеспечению военной части, которая дислоцируется в Умани, требовал и получил взятку в размере 3 тыс. долл.

Майора ВСУ поймали на взятке 3 тыс. долл., фото — Военная прокуратура

За эти деньги майор ВСУ пообещал обеспечить согласование и передачу в аренду одному из частных предприятий здания в одном из военных городков Уманского гарнизона.

Задержанному вскоре сообщат о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины. Военная прокуратура намерена ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Майора ВСУ поймали на взятке 3 тыс. долл., фото — Военная прокуратура

«Ракурс» сообщал, что в ноябре 2018 года военные прокуроры Киевского гарнизона и оперативники отдела «К» СБУ во время получения взятки задержали полковника Генерального штаба ВСУ. Чиновника Генштаба взяли с поличным. Он требовал и получил от военных 1 тыс. долл. за влияние на принятие решения по их перемещению из одной части в другую.

Источник: Ракурс


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