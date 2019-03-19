Парубий выключил микрофон Вилкула, который на русском призвал депутатов не принимать закон о языке

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Ракурс

Сегодня в Верховной Раде возник конфликт между спикером парламента Андреем Парубием и нардепом от «Оппозиционного блока» Александром Вилкулом.

Вилкул во время рассмотрения законопроекта № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» выступал на русском языке, призывая Раду не поддерживать новый закон.

Парубий выключил ему микрофон и попросил вернуться к государственному языку, сообщается в трансляции заседания Рады. Спикер заявил, что не допустит выступлений в Верховной Раде не на государственном языке.

«Прошу к государственному языку вернуться, господин Вилкул. Я предупреждаю и прошу говорить на государственном языке», — отметил спикер.

После этого Вилкул продолжил выступление на украинском, но с сарказмом ответил спикеру: «Если вы считаете, что тот язык, которым вы разговариваете, это украинский, то вы очень ошибаетесь».

Парубий в ответ сказал нардепу, что «языком, на котором он говорит, пользовались его родители и предки».

Это не первый «языковой конфликт» в Раде. В марте Парубий уже просил выключить микрофон другому члену фракции «Оппозиционный блок». Василий Нимченко также выступал на русском и проигнорировал просьбу спикера не провоцировать конфликт.

В октябре прошлого года между Парубием и Вилкулом произошел другой спор. Спикер призвал одного из лидеров «Оппоблока» «покаяться и изгнать беса» при рассмотрении религиозного законопроекта.

«Ракурс» сообщал, что 12 марта во время заседания Рады компромат на Юлию Тимошенко и Игоря Коломойского, который обнародовал с трибуны парламента глава фракциии БПП Артур Герасимов, стал причиной спора с представителем фракции БЮТ Александром Абдуллиным. Последний обозвал парламентария из БПП «придурком».