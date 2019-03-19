Парубий выключил микрофон Вилкулу, который на русском призвал депутатов не принимать закон о языкеhttps://racurs.ua/n119592-parubiy-vykluchil-mikrofon-vilkulu-kotoryy-na-russkom-prizval-deputatov-ne-prinimat-zakon-o-yazyke.htmlРакурс
Сегодня в Верховной Раде возник конфликт между спикером парламента Андреем Парубием и нардепом от «Оппозиционного блока» Александром Вилкулом.
Вилкул во время рассмотрения законопроекта № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» выступал на русском языке, призывая Раду не поддерживать новый закон.
Парубий выключил ему микрофон и попросил вернуться к государственному языку, сообщается в трансляции заседания Рады. Спикер заявил, что не допустит выступлений в Верховной Раде не на государственном языке.
«Прошу к государственному языку вернуться, господин Вилкул. Я предупреждаю и прошу говорить на государственном языке», — отметил спикер.
После этого Вилкул продолжил выступление на украинском, но с сарказмом ответил спикеру: «Если вы считаете, что тот язык, которым вы разговариваете, это украинский, то вы очень ошибаетесь».
Парубий в ответ сказал нардепу, что «языком, на котором он говорит, пользовались его родители и предки».
Это не первый «языковой конфликт» в Раде. В марте Парубий уже просил выключить микрофон другому члену фракции «Оппозиционный блок». Василий Нимченко также выступал на русском и проигнорировал просьбу спикера не провоцировать конфликт.
В октябре прошлого года между Парубием и Вилкулом произошел другой спор. Спикер призвал одного из лидеров «Оппоблока» «покаяться и изгнать беса» при рассмотрении религиозного законопроекта.
«Ракурс» сообщал, что 12 марта во время заседания Рады компромат на Юлию Тимошенко и Игоря Коломойского, который обнародовал с трибуны парламента глава фракциии БПП Артур Герасимов, стал причиной спора с представителем фракции БЮТ Александром Абдуллиным. Последний обозвал парламентария из БПП «придурком».