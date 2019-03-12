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«Артур, ты при*урок»: нардепы Герасимов и Абдуллин поссорились в Раде из-за Тимошенко и Коломойского / Фото: Скрин YouTube
«Артур, ты при*урок»: нардепы Герасимов и Абдуллин поссорились в Раде из-за Тимошенко и Коломойского (ВИДЕО)https://racurs.ua/n119277-artur-ty-pri-urok-nardepy-gerasimov-i-abdullin-possorilis-v-rade-iz-za-timoshenko.htmlRacurs.ua
Компромат на Юлию Тимошенко и Игоря Коломойского, который сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады обнародовал глава фракции БПП Артур Герасимов, стал причиной спора с представителем фракции БЮТ Александром Абдуллиным. Последний обозвал парламентария из БПП «придурком».
Герасимов, выступая за трибуной Рады, включил аудиозапись разговора женщины с голосом, похожим на голос Тимошенко, которая поздравляет с днем рождения мужчину, голос которого похож на голос Игоря Коломойского. В этот момент к трибуне подбежал Абдуллин.
«Артур, ты придурок. Подумай, что ты делаешь сейчас на всю Украину», — сказал представитель БЮТ.
Видеозапись на странице в YouTube выложил Сергей Шинкарь.
Напомним, сейчас в Украине идет активная фаза предвыборной агитации, в результате чего все чаще возникают конфликты между представителями разных кандидатов в президенты. В пятерку лидеров президентского рейтинга входят шоумен Владимир Зеленский, политик Юлия Тимошенко, действующий глава государства Петр Порошенко, экс-министр обороны Анатолий Гриценко и экс-регионал Юрий Бойко.
31 марта состоится голосование на выборах президента Украины.
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