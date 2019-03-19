В России прооперировали украинского пленного моряка Сороку. Фото: ИА Красная весна

https://racurs.ua/n119591-v-rossii-prooperirovali-ukrainskogo-plennogo-moryaka-soroku.html

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Раненого украинского моряка Василия Сороку прооперировали в России. Напомним, у моряка была ранена рука, разорваны три сухожилия и нерв.

Данные о проведении операции подтвердили в больнице, где оперировали украинца, сообщил на своей странице в Facebook защитник пленного моряка адвокат Сергей Бадамшин.

Бадамшин также выразил надежду на то, что функции руки восстановятся в полном объеме.

Напомним, ранения руки Сорока получил еще во время захвата украинских кораблей и их экипажей российскими военными в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Долгое время тюремные врачи лечили ранения витаминами В, что не дало положительного результата. Впрочем, в феврале Сороку наконец обследовали врачи московской больницы. Они и назначили операцию.