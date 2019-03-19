Новый геймерский смартфон от «Сяоми». Фото: YouTube

https://racurs.ua/n119590-smartfon-dlya-geymerov-s-12-gigabaytami-operativnoy-pamyati-predstavila-kompaniya-xiaomi-video.html

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Игровой смартфон Black Shark 2 презентовала китайская компания Xiaomi (Сяоми).

В новинку установили процессор Qualcomm Snapdragon 855, телефон оснащается 6 или 12 гигабайтами оперативной памяти. Предлагаются версии с 128 или 256 Гб внутренней памяти. Касательно возможностей фото и видеосъемки, то основная двойная камера получила модули на 48 и 12 мегапикселей. Фронтальная камера имеет 20 мегапикселей. Об этом сообщает «Популярная механика».

Экран смартфона выполнен по технологии AMOLED, его диагональ 6,39 дюйма и имеет разрешение Full HD+. Производители уверяют, что время реакции экрана на прикосновение составляет всего 43,5 мс, а специальная функция Magic Press может распознавать различные уровни силы нажатия и настраивать чувствительность к силе нажатия двух сторон экрана.

Аппарат получил аккумулятор на 4000 mAh и систему охлаждения, которая предназначена для защиты смартфона от перегревания при работе с тяжелыми играми.

В Китае уже продают Black Shark 2. За модель с 6 Гб «оперативки» и 128 Гб флэш-памяти просят почти 480 долл., а модель с 12 Гб оперативной и 256 ГБ стоит примерно 625 долл.

Напомним, Xiaomi запланировала выпустить смартфон без рамок вокруг дисплея и без механических кнопок управления. Производитель уже зарегистрировал патент на дизайн устройства во Всемирной организации интеллектуальной собственности.