Аэропорт «Борисполь» откроет терминал F 31 марта (КАРТА)

В Борисполе возобновит работу терминал F. Фото: Взгляд

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Терминал F международного аэропорта «Борисполь"возобновит свою работу 31 марта 2019 года.

Совершать рейсы с терминала F планируют 11 авиакомпаний. О том, какие именно авиакомпании будут летать из терминала F, сообщил заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне, передает LIGA.net.

По словам Дыхне, выполнять все свои рейсы из пассажирского терминала планируют авиакомпании Ryanair, Laudamotion, Aigle Azur и SkyUp. Также сообщается, что некоторые авиакомпании перенесут часть своих авиарейсов в терминал F. Среди них: YanAir, Air Serbia, Bravo Airways, Bukovyna, FANair, IrakyAirways, Wind Rose.

Отмечается, что терминал окупается при осуществлении 15 рейсов в сутки. На данный момент набраны авиакомпании, которые будут осуществлять минимально необходимое количество рейсов для работы терминала.

Напомним, что терминал F был закрыт в 2013 году из-за низкого пассажиропотока.

Ранее «Ракурс» сообщал о том, что аэропорт в Ужгороде возобновит свою работу после трех летнего перерыва.