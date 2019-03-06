Карнавал в Рио-де-Жанейро в разгаре: яркие костюмы, соревнования школ самбы и уличные потасовки с полицией / Фото: Pixabay

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Карнавал в Рио-де-Жанейро начался 1 марта и продлится до субботы, 9 марта. В минувшую пятницу мэр бразильского города передал золотой ключ «королю хаоса», который руководит традиционным карнавалом. На время Бразилия становится эпицентром самого масштабного и яркого шоу в мире. В 2019-м году власти Рио ожидают, что карнавал посетят около 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов.

Главное событие карнавала в Рио — битва 12 школ самбы со всей Бразилии — состоялось 4 марта, пишет АР.

Участие в танцевальных соревнованиях принимали несколько тысяч человек. Конкуренты соревновались в танцах на самбодроме «Сапукаи» — специальной длинной улице с трибунами, предназначенной для карнавала.

Помимо соревнования школ самбы, карнавал известен своей «народной» составляющей шоу — костюмированными парадами и вечеринками, в которых принимают участие все желающие. В эти дни они проходят на площадях и набережных бразильского мегаполиса.

Школа самбы «Мангейра» стала победителем конкурсных соревнований на карнавале в Рио 2019 года. Жюри на конкурсе самбы оценивали представление, показанное во время шествия на самбодроме, а также слаженность работы танцоров, музыкантов и оригинальность темы. Школа «Мангейра» свое выступление посвятила героям бразильской истории и правозащитнице Мариэлле Франко, которую застрелили в марте прошлого года, сообщает АР.

Вместе с тем, по данным бразильских СМИ, для некоторых посетителей карнавал закончился преждевременно, поскольку 5 марта во время празднования произошли столкновения с участием более 200-ти человек. В результате давки и толкотни в толпе несколько человек получили травмы и были госпитализированы. По словам очевидцев, столкновения спровоцировали попытки ограбления. Затем вмешалась полиция, применив слезоточивый газ. Потасовки привели к досрочному закрытию одного из карнавальных блоков в центре Рио, где собралось свыше миллиона человек.