Антисемитский скандал в Бельгии: карнавальных евреев изобразили с денежными купюрами и длинными носами (ФОТО, ВИДЕО)

Карнавал в пригороде Брюсселя, фото — Твиттер

https://racurs.ua/n119045-antisemitskiy-skandal-v-belgii-karnavalnyh-evreev-izobrazili-s-denejnymi-kupurami-i-dlinnymi.html

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Карнавал, который состоялся 3 марта в пригороде Брюсселя городке Алст, стал причиной антисемитского скандала. Правозащитные группы фламандских и франкоязычных евреев Бельгии подали жалобу в наблюдательную правозащитную организацию в связи с демонстрацией расизма, сообщает в Твиттере одна из них — SACC by EJC.

Во время карнавального шествия на одной из платформ установили куклы, изображающие ультраортодоксальных евреев, которые стоят на горе из денежных купюр. Инсталляцию создала группа «Vismooil'n». Кроме двух кукол, сзади ехали несколько машин, на которых танцевали участники карнавала, также одетые в костюмы евреев.

Эта саркастическая карикатура вызвала протест местных еврейских организаций. Они увидели в ней «инсталляцию, похожую на типично нацистскую карикатуру».

Скандал дошел и до Еврокомиссии. «Мы, европейцы, не можем себе позволить легкомысленно относиться к таким вещам, потому что мы, к сожалению, хорошо знаем, чем это заканчивается», — заявила представитель Еврокомиссии.

Создатели платформы с куклами евреев отвергли обвинения в антисемитизме и заявили, что считают это изображение комичным. В группе «Vismooil'n» сказали, что бельгийцы каждый раз самокритично смотрят на себя и на карнавале в Алсте обычно высмеивают болезненные общественные темы.

Напомним, что в феврале этого года отменили саммит Вышеградской четверки. Это произошло из-за конфликта между Израилем и Польшей. Саммит должен был состояться в Иерусалиме. Причиной скандала стало высказывание главы израильского МИД — Исраэль Кац заявил, что множество поляков сотрудничали с нацистами. Польская сторона назвала это утверждение «неприемлемым и расистским».