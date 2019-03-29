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На українські ЗМІ планувалася хакерська атака – СБУ. Фото: Новые известия

На українські ЗМІ планувалася хакерська атака — СБУ

29 бер 2019, 18:01
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Служба безпеки України (СБУ) попередила підготовку хакерської атаки на українські ЗМІ і об'єкти телекомунікації. Атаку готувало хакерське угруповання, яке контролюють російські спецслужби.

Правоохоронці встановили, що протягом кількох останніх місяців виконавці створювали в мережі інтернет спеціальну інфраструктуру з декількох десятків доменів, які схожі на офіційні домени українських ЗМІ, телекомпаній і операторів зв’язку. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Всі нові домени запущені на потужностях російських інтернет-провайдерів. Правоохоронці зазначають, що облікові записи, які використовувалися для їх реєстрації, минулого року використовувалися для кібератак на державні ресурси.

В СБУ припускають, що мережа фальшивих сайтів створювалася для масового поширення негативної інформації напередодні проведення виборів президента України.

Правоохоронці поінформували всіх осіб, проти яких була спрямована кібератака.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що базу російських хакерів виявили на території Чехії. Російські спецслужби облаштували базу хакерів на двох комп’ютерних фірмах.

Джерело: Ракурс


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