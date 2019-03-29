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Сказ виявили у собаки, який покусав вісьмох осіб в Миколаєві. Фото: Улан-Удэ - SM News

Сказ виявили у собаки, який покусав вісьмох осіб в Миколаєві (ДОКУМЕНТ)

29 бер 2019, 17:31
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Собака, який покусав як мінімум вісьмох осіб у Миколаєві, виявився хворим на сказ. На п’ятьох осіб бездомний собака напав на перетині проспекту Миру і вулиці Васляєва вчора.

Після здачі аналізів і проведення експертиз підтвердився діагноз — сказ, повідомив директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобородський «Новинам-N».

За словами Голобородського, цей собака нападав не тільки на людей, але і на інших тварин. Біля «Миколаївводоканал» та офтальмологічної лікарні скажена тварина вступала у бійку з іншими бездомними собаками. Кілька собак, покусаних скаженою, було виловлено. Про решту тварин, які зазнали нападу, нічого не відомо.

Зазначимо, що вчора у Миколаєві на людей кидалася скажена собака. П’ятьох людей вона покусала, ще трьом вдалося відбитися. Всі постраждалі від нападу собаки люди звернулися до медичних установ за допомогою.

Сказ виявили у собаки, який покусав вісьмох осіб в Миколаєві. Фото: novosti-n.org

Раніше повідомлялося, що в Рівному на 26 тис. грн оштрафували господаря собаки, який напав на жінку в під’їзді.


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