Окупанти вивезли 20 заарештованих кримських татар до Росії. Фото: atr

https://racurs.ua/ua/n120052-okupanty-vyvezly-20-zaareshtovanyh-krymskyh-tatar-do-rosiyi.html

Ракурс

Влада окупованого Криму відвезла до Ростова щонайменше 20 заарештованих кримських татар. Кримчан заарештували нібито за підозрою в участі у забороненій в РФ релігійній організації «Хізб ут-Тахрір».

Адвокати заарештованих кримських татар спробували відвідати затриманих у СІЗО, однак їм відповіли, що кримчан там вже немає. За інформацією журналіста Антона Наумлюка, керівник слідчої групи Сергій Махнєв поїхав до столиці Росії. Про це Наумлюк повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Журналіст стверджує, що документи по цій справі підписували не на півострові — на них стоїть підпис 1-го заступника начальника слідчого управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) Пєтухова В. В.

За словами адвоката Еміля Курбедінова, всі представники державних органів дають різну інформацію, а зв’язатися з керівником слідчої групи ФСБ неможливо.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Київський районний суд Сімферополя під контролем РФ відправив арештованих кримських татар в СІЗО до 15 травня. Світова спільнота і уряд України засудили події в включеному Криму.