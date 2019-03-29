Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти вивезли 20 заарештованих кримських татар до Росії. Фото: atr

Окупанти вивезли 20 арештованих кримських татар до Росії

29 бер 2019, 17:29
999

Влада окупованого Криму відвезла до Ростова щонайменше 20 заарештованих кримських татар. Кримчан заарештували нібито за підозрою в участі у забороненій в РФ релігійній організації «Хізб ут-Тахрір».

Адвокати заарештованих кримських татар спробували відвідати затриманих у СІЗО, однак їм відповіли, що кримчан там вже немає. За інформацією журналіста Антона Наумлюка, керівник слідчої групи Сергій Махнєв поїхав до столиці Росії. Про це Наумлюк повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Журналіст стверджує, що документи по цій справі підписували не на півострові — на них стоїть підпис 1-го заступника начальника слідчого управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) Пєтухова В. В.

За словами адвоката Еміля Курбедінова, всі представники державних органів дають різну інформацію, а зв’язатися з керівником слідчої групи ФСБ неможливо.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Київський районний суд Сімферополя під контролем РФ відправив арештованих кримських татар в СІЗО до 15 травня. Світова спільнота і уряд України засудили події в включеному Криму.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні події за 29 березня: арештованих татар вивезли до Росії, а справу «Савченко-Рубана» направили до Верховного суду

Сьогодні адвокати кримських татар заявили про те, що місцеперебування полонених невідомо. Згідно з оприлюдненими даними, татар вивезли до Ростову

Новини України
18:17

Справу Савченко скеровано до Верховного суду

Обвинувальний акт у справі депутата Верховної Ради Надії Савченко та екс-глави організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана передали до Верховного суду. Їх обох прокуратура підозрює у підготовці терактів в українській столиці

Юридичні новини
15:41