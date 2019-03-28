Російські окупанти арештували 23 кримських татар. Фото: Антон Наумлюк

https://racurs.ua/ua/n120020-masovi-areshty-v-krymu-sud-vidpravyv-u-sizo-23-figurantiv-spravy-hizb-ut-tahrir.html

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Фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» у кількості 23 осіб до 15 травня заарештував Київський районний суд Сімферополя, який контролюється Російською Федерацією.

Усіх арештованих 17 березня кримських татар окупанти підозрюють в участі в ісламській партії «Хізб ут-Тахрір», яка в Російській Федерації з 2003 року вважається терористичною. Про це повідомляє «Радио Свобода».

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму підконтрольний Росії суд арештував дев’ятьох кримських татар, яких вчора затримали співробітники Федеральної служби безпеки Росії в так званій «справі Хізб ут-Тахрір». Це — Меджіт Абдурахманов, Тофік Абдулгазієв, Сейтвелієв Сейтнабдіев, Рустем Сейтхалілов, Аким Бекіров, Фархат Базаров, Сервер Газієв, Сейран Муртазу і Ерфан Османов.

Сьогодні в Ростові затримали трьох кримських татар — Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова та Владлена Абдулкадирова. Ці цивільні журналісти транслювали в мережі вчорашні обшуки.

Обшуки в Криму голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров порівняв обшуки із облавами сталінських чекістів. В МЗС України заявили рішучий протест у зв’язку із незаконними обшуками помешкань та затриманнями.