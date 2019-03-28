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Гуайдо відсторонили від роботи в держслужбах на 15 років. Фото: RTVi

Уряд Венесуели заборонив опозиціонеру Гуайдо обіймати державні посади впродовж 15 років

28 бер 2019, 22:17
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Уряд Венесуели заборонив опозиційному лідеру Хуану Гайдо займати посаду на держслужбі впродовж 15 років.

Влада країни заявила, що у фінансових документах Гуайдо начебто виявили фінансову порушення, тому ухвалене таке рішення. Таким чином, опозиціонера відкликали з посади голови Національного зборів Венесуели. Про це 28 березня повідомляє Associated Press.

Як відомо, 23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели. Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, окремі країни Євросоюзу та частина Латинської Америки визнали його тимчасовим лідером країни.

Проти Гуайдо виступила Російська Федерація, яка активно підтримує диктаторський режим Ніколаса Мадуро. Днями, 24 березня, Москва перекинула у Каракас спецназ, серед бійців є фахівці з кібербезпеки. Російські військовослужбовці привезли з собою близько 35 т вантажу.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що 6 квітня розпочнуться «перші тактичні дії» операції «Свобода», котра призведе до припинення правління Ніколаса Мадуро. Очікується, що того дня у Венесуелі відбудуться масштабні вуличні акції. Цього тижня опозиція завершить формувати по всій країні «комітети з допомоги та свободи».


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