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Гуайдо отстранили от работы в госслужбах на 15 лет. Фото: RTVi

Правительство Венесуэлы запретило оппозиционеру Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет

28 мар 2019, 22:17
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Правительство Венесуэлы запретило оппозиционному лидеру Хуану Гайдо занимать должности на госслужбе в течение 15 лет.

Власти страны заявили, что в финансовых документах Гуайдо якобы выявили финансовые нарушения, поэтому принято такое решение. Таким образом, оппозиционера отозвали с должности председателя Национального собрания Венесуэлы. Об этом 28 марта сообщает Associated Press.

Как известно, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, отдельные страны Евросоюза и часть Латинской Америки признали его временным лидером страны.

Против Гуайдо выступила Российская Федерация, которая активно поддерживает диктаторский режим Николаса Мадуро. На днях, 24 марта, Москва перебросила в Каракас спецназ, среди бойцов есть специалисты по кибербезопасности. Российские военнослужащие привезли с собой около 35 т груза.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что 6 апреля начнутся «первые тактические действия» операции «Свобода», которая приведет к прекращению правления Николаса Мадуро. Ожидается, что в тот день в Венесуэле состоятся масштабные уличные акции. На этой неделе оппозиция завершит формировать по всей стране «комитеты по помощи и свободе».


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