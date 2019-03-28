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АМКУ зайнявся подорожчанням ручної поклажі. Фото: The Independent

Антимонопольний комітет розслідує подорожчання провезення ручної поклажі в літаках компаній МАУ, Ryanair та Wizz Air

28 бер 2019, 21:45
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Розслідування щодо зміни норм провезення ручної поклажі розпочало Київське відділення Антимонопольного комітету України.

АМКУ розслідує зміни норм провезення ручної поклажі найбільшою українською авіакомпанією «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), а також лоукостером із Ірландії Ryanair та угорським Wizz Air. Про це 28 березня написав голова київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький у своїй колонці на веб-сайті видання «Економічна правда».

«Комітет почав дослідження та збір доказів, також ми плануємо опитати споживачів і конкурентів на предмет можливих ознак порушення конкурентного законодавства України», — написав Хмельницький.

Нагадаємо, у лютому цього року вартість провезення малого багажу вагою до 10 кг збільшив європейський лоукост Ryanair. За провезення невеликого багажу вагою до 10 кг компанія вимагає платити 10 євро під час оформлення купівлі квитка та 12 євро після здійснення покупки. Раніше подібна послуга коштувала 8 та 10 євро відповідно.

Авіаперевізник Wizz Air теж підняв плату за цю опцію. Пасажир за провіз валізи вагою до 10 кг в низький сезон повинен платити від 9 до 24 євро, і від 12 до 27 євро в високий. Раніше ця послуга коштувала від 7 євро.


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