АМКУ занялся подорожанием ручной клади. Фото: The Independent

https://racurs.ua/n120018-antimonopolnyy-komitet-rassleduet-podorojanie-provoza-ruchnoy-kladi-v-samoletah-kompaniy-mau.html

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Расследование по изменению норм провоза ручной клади начало Киевское отделение Антимонопольного комитета Украины.

АМКУ расследует изменения норм провоза ручной клади крупнейшей украинской авиакомпанией «Международные авиалинии Украины» (МАУ), а также лоукостером из Ирландии Ryanair и венгерским Wizz Air. Об этом 28 марта написал глава киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в своей колонке на веб-сайте издания «Экономическая правда».

«Комитет начал исследования и сбор доказательств, также мы планируем опросить потребителей и конкурентов на предмет возможных признаков нарушения конкурентного законодательства Украины», — написал Хмельницкий.

Напомним, в феврале этого года стоимость провоза малого багажа весом до 10 кг увеличил европейский лоукост Ryanair. За провоз небольшого багажа весом до 10 кг компания требует платить 10 евро при оформлении покупки билета и 12 евро после осуществления покупки. Раньше подобная услуга стоила 8 и 10 евро соответственно.

Авиаперевозчик Wizz Air тоже поднял плату за эту опцию. Пассажир за провоз чемодана весом до 10 кг в низкий сезон должен платить от 9 до 24 евро, и от 12 до 27 евро в высокий. Ранее эта услуга стоила от 7 евро.