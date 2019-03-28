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СМИ сообщили о подозрении окружению Порошенко. Фото: LIGA.net

«Дело Курченко»: СМИ сообщили, что окружению Порошенко объявлены подозрения, в Генпрокуратуре это отрицают (ДОКУМЕНТ)

28 мар 2019, 21:15
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Генеральная прокуратура подозревает окружение президента Петра Порошенко в участии в схемах олигарха-беглеца Сергея Курченко.

По завершению расследования против Курченко подозрения объявлены заместителю главы Администрации президента Алексею Филатову, экс-главе АП Борису Ложкину, бывшему руководителю Национального банка Валерии Гонтаревой. Об этом со ссылкой на документы следствия сообщает американское издание Forum Daily.

Впоследствии УНИАН поинформировало, что получило от источников в ГП фото документов, которые прокуратура направила подозреваемым.

Фотокопии документов подозрений. Фото: УНИАН

Фотокопии документов подозрений

Фотокопии документов подозрений

Фотокопии документов подозрений

Фотокопии документов подозрений

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на собственной странице в Facebook отметила, что выдвинутые прокурором Константином Куликом подозрения были осуществлены с нарушением процессуального законодательства.

Представитель Луценко отметила, что законодательство требует наличия достаточных доказательств, поручения старшего группы прокуроров и личного вручения.

«Ни одно из этих требований не было соблюдено прокурором Константином Куликом. Следовательно, указанные лица не считаются подозреваемыми в понимании ст. 42 (подозреваемый, обвиняемый) УПК. Правовую оценку действий прокурора Кулика установит ГБР», — написала Сарган.

Напомним, Генпрокуратура завершила расследование против беглого олигарха Сергея Курченко. Правоохранители сообщили о подозрении 98 лицам, которые фигурируют в расследовании. Среди подозреваемых — должностные лица различных министерств, государственных учреждений и Национального банка, главы облгосадминистраций.


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