Задержали на взятке полицейских. Фото: пресс-центр СБУ

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За взятку задержали двух оперуполномоченных одного из районных отделов полиции Харькова.

Оказалось, что майор и старший лейтенант полиции вымогали у местного жителя 7 тыс. долл. и за это обещали не только не привлекать гражданина к уголовной ответственности за торговлю наркотиками, но и не мешать его незаконному бизнесу. Об этом 28 марта сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Коррупционеров задержали на горячем в жилом массиве Харькова. Ожидается, что взяточникам объявят уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Также на взятках задержали двух инспекторов управления патрульной полиции Запорожья. Правоохранители требовали от местного жителя 10 тыс. грн, за эти деньги обещали не привлекать мужчину к административной ответственности за то, что тот управлял машиной под действием наркотиков. Горе-патрульных задержали во время получения части взятки в сумме 4 тыс. грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УКУ, ожидается, что задержанным объявлено о подозрении и изберут меру пресечения.

Напомним, 23 марта в Виннице за взятку задержали чиновника одного из отделов областного управления полиции. Полицейский требовал от жителя Винницы взятку в сумме 10 тыс. грн.