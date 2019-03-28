Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Задержали на взятке полицейских. Фото: пресс-центр СБУ

Борьба с коррупцией: на взятках уличили полицейских из Харькова и Запорожья (ФОТО, ВИДЕО)

28 мар 2019, 20:39
999

За взятку задержали двух оперуполномоченных одного из районных отделов полиции Харькова.

Оказалось, что майор и старший лейтенант полиции вымогали у местного жителя 7 тыс. долл. и за это обещали не только не привлекать гражданина к уголовной ответственности за торговлю наркотиками, но и не мешать его незаконному бизнесу. Об этом 28 марта сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Коррупционеров задержали на горячем в жилом массиве Харькова. Ожидается, что взяточникам объявят уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Также на взятках задержали двух инспекторов управления патрульной полиции Запорожья. Правоохранители требовали от местного жителя 10 тыс. грн, за эти деньги обещали не привлекать мужчину к административной ответственности за то, что тот управлял машиной под действием наркотиков. Горе-патрульных задержали во время получения части взятки в сумме 4 тыс. грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УКУ, ожидается, что задержанным объявлено о подозрении и изберут меру пресечения.

Полицейские погорели на взятках. Фото: пресс-центр СБУ

Полицейские погорели на взятках

Полицейские погорели на взятках

Напомним, 23 марта в Виннице за взятку задержали чиновника одного из отделов областного управления полиции. Полицейский требовал от жителя Винницы взятку в сумме 10 тыс. грн.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Массовые аресты в Крыму: суд отправил в СИЗО 23 фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир»

Подконтрольный Российской Федерации суд в Крыму арестовал до 15 мая всех 23 фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир». Жителей оккупированного полуострова российские силовики задержали вчера

Новости Украины
22:55

«Дело Курченко»: СМИ сообщили, что окружению Порошенко объявлены подозрения, в Генпрокуратуре это отрицают (ДОКУМЕНТ)

Подозрения по делу об отмывании денег экс-президента Януковича объявлены экс-главе АП Борису Ложкину, действующему заместителю главы Администрации президента Алексею Филатову и бывшему главе Нацбанка Валерии Гонтаревой

Правовые новости
21:15

Дело рук повара Путина: в СБУ назвали фейком «расследование» об украинской частной военной компании в Сирии

СМИ РФ сегодня опубликовали якобы расследование о российско-украинской частной военной компании «Вега», представители которой тренируют бойцов в Сирии. В СБУ объяснили, что к чему

Новости Украины
17:00