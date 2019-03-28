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Затримали на хабарі поліцейських. Фото: прес-центр СБУ

Боротьба з корупцією: на хабарах викрили поліцейських з Харкова та Запоріжжя (ФОТО, ВІДЕО)

28 бер 2019, 20:39
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За хабар затримали двох оперуповноважених одного з районних відділів поліції Харкова.

Виявилося, що майор та старший лейтенант поліції вимагали у місцевого мешканця 7 тис. дол. та за це обіцяли не лише не притягувати громадянина до кримінальної відповідальності за торгівлю наркотиками, але й не заважати його незаконному бізнесу. Про це 28 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Корупціонерів затримали на гарячому у житловому масиві Харкова. Очікується, що хабарникам оголосять повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабаря) Кримінального кодексу України.

Також на хабарах затримали двох інспекторів управління патрульної поліції Запоріжжя. Правоохоронці вимагали від місцевого мешканця 10 тис. грн, за ці гроші обіцяли не притягати чоловіка до адміністративної відповідальності за те, що той кермував машиною під дією наркотиків. Горе-патрульних затримали від час отримання частини хабара в сумі 4 тис. грн.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) ККУ, очікується, що затриманим оголосять про підозру та оберуть міру запобіжного заходу.

Поліцейські погоріли на хабарах. Фото: прес-центр СБУ

Поліцейські погоріли на хабарах

Поліцейські погоріли на хабарах

Нагадаємо, 23 березня у Вінниці за хабар затримали посадовця одного з відділів обласного управління поліції. Поліцейський вимагав від мешканця Вінниці хабар у сумі 10 тис. грн.

Джерело: Ракурс


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