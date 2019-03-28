Суд ухвалив рішення у справі секс-скандалу посадовця МВС та студентки. Фото: Lойер

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Суд ухвалив рішення щодо фігуранта у справі про організацію секс-скандалу начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції Олександра Варченка та студентки.

Служителі Феміди визнали капітана управління державної охорони з 1 відділу 4 служби Департаменту оперативного забезпечення охорони Управління державної охорони Миколу Риженка винним в тому, що він продавав політтехнологу Володимиру Петрову інформацію про власників автомобілів, місцезнаходження машин та допуск до бази системи відеоспостереження в Києві. Про це 28 березня повідомляють «Українські новини» із посиланням на матеріали суду.

Зазначається, що співробітник УДО запропонував своєму знайомому за гроші надавати інформацію з систем Міністерства внутрішніх справ. Риженко відсилав одержувану інформацію через месенджер Telegram та на електронну пошту, за кожну отриману інформацію він отримував по 200 грн. Зловмисник видав злочинцям персональні дані 37 громадян й зумів заробити 15 тис. грн.

Після затримання він визнав свою провину. Суд призначив йому покарання — два роки позбавлення волі, але звільнив з випробувальним терміном один рік.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року студентка Наталія Бурейко розмістила на сторінці у Facebook допис, в якому звинуватила у домаганнях та погрозах посадовця Олександра Варченка, а після розголошення скандалу вибачилася перед ним і його родиною. Згодом вона зізналася, що за публікацію скандального повідомлення їй обіцяли заплатити 1,5 тис. грн.

Після цього правоохоронці затримали політтехнолога Володимира Петрова та блогера Олександра Барабошка, яких підозрюють у порушенні недоторканності приватного життя заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції Олександра Варченка.