Порошенко підписав закон про трансплантації анатомічних матеріалів людині. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n120014-zakon-pro-transplantaciu-organiv-pogodyv-poroshenko-dokument.html

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Закон про трансплантацію органів 28 березня підписав президент України Петро Порошенко.

Глава України погодив проект закону № 9461-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині». Про це свідчить інформація, опублікована на сайті Верховної Ради.

Як відомо, 28 лютого український парламент ухвалив закон, який передбачає внесення змін до українського законодавства щодо трансплантації органів. Рада законодавчо закріпила перехідний період до того часу, поки буде готовий і запрацює реєстр донорів — єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ). Очікується, що цей період триватиме до 1 січня 2020 року.

До того часу організація трансплантації в Україні здійснюється на основі інформації, що міститься на паперових носіях. Функцію замовника медичних послуг з трансплантації виконуватиме Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року кожен повнолітній українець може письмово затвердити своє бажання чи небажання стати донором, а також призначити уповноважену особу, яка зможе прийняти це рішення за нього після смерті.