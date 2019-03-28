ЗМІ заявили про незадекларований маєток Зеленського. Фото: Антикор

https://racurs.ua/ua/n120013-zelenskyy-ne-vkazav-u-deklaraciyi-villu-v-italiyi-zmi-foto.html

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Володимир Зеленський не вказав у декларації закордонну віллу на 15 кімнат, яка розташована в італійському місті Форте-дей-Мармі.

У цьому населеному пункті люблять відпочивати російські олігархи Роман Абрамович, Олег Дерипаска та члени родини Бориса Єльцина. Про це 28 березня повідомило «Слідство.Інфо».

У журналістському матеріалі йдеться про те, що кандидат у президенти задекларував чотири квартири в Києві, заміський будинок, а також квартири в Ялті та Великій Британії. При цьому шоумен не вказав у декларації віллу в Італії. Видання стверджує, що цим маєтком Володимир володіє разом із дружиною Оленою.

«Згідно з документами, отриманими „Слідством.Інфо“, у 2017 році італійська фірма San Tommaso S.R.L., задекларована Зеленським, придбала 15-кімнатний будинок у тосканському містечку Форте-дей-Мармі», — пишуть розслідувачі.

Фірма заплатила за будинок, який розташований за 600 м від моря, 3,8 млн євро.

У команді Володимира Зеленського вже відреагували на публікацію й заявили, що вищезгадана публікація — фейк. На Facebook-сторінці «Команда Зеленського», заявили що кандидата в президенти намагаються дискредитувати, а сам молодий політик не порушував жодних українських законів.

«Закон про запобігання корупції однозначно вказує на те, що інформацію про бенефіціарну власність (простіше кажучи, майно, яке декларант контролює через юридичну особу) вказують лише ті суб'єкти декларування, які займають відповідальні та особливо відповідальні посади, а також суб'єкти декларування, які обіймають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до переліку посад, встановлених законом», — йдеться у повідомленні.

Представники кандидата зазначили, що наразі Зеленський не обіймає жодної із посад на державній службі, тому й не зобов’язаний декларувати нерухомість, яка належить заснованій ним компанії.

Як відомо, 31 березня в Україні відбудуться вибори президента. На головний пост у державі претендують 38 кандидатів. Згідно з даними соціологів, до трійки лідерів входять Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко та Петро Порошенко.

Нагадаємо, опитування соціологічної групи «Рейтинг» показують, що Володимир Зеленський може вийти до другого туру. Також туди можуть потрапити Юлія Тимошенко та Петро Порошенко.