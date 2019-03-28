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Справу Курченка завершила розслідувати Генеральна прокуратура

«Справа Курченка»: у Генпрокуратурі відзвітували про завершення розслідування

28 бер 2019, 18:21
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Генпрокуратура завершила розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.

Бізнесмен підозрюється у причетності до злочинної організації, привласнення майна, службового підроблення, підроблення документів, легалізації злочинних доходів, ухиленні від сплати податків та фіктивному підприємництву. Про це 28 березня повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на власній сторінці у Facebook.

Слідчі Генеральної прокуратури вважають, що олігарх причетний до наступних злочинів:

  • — заволодіння газом «Укрнафти» та «Укргазвидобування» у співучасті з посадовцями кількох міністерств, державних підприємств та обласних державних адміністрацій. Такі дії завдали збитків у майже 2,2 млрд грн;
  • — заволодіння 5,1 млрд грн компанії «Нафтогаз України»;
  • — заволодіння коштами окремих банків, та їх подальше відмивання. Зокрема, 787,4 млн грн Національного банку, 4,7 млн грн «Реал Банку», 2,3 млрд грн «Брокбізнесбанку», 502 млн грн «Укргазбанку»;
  • — заволодіння понад 2 млрд грн «Аграрного фонду»;
  • — фіктивне підприємництво, тобто створення приватних підприємств для прикриття незаконної діяльності.

За словами Луценка, сьогодні адвокатам олігарха-втікача направлено остаточну підозру. Правоохоронці також повідомили про підозру 98 особам, які фігурують у розслідуванні. Серед підозрюваних — посадовці різних міністерств, державних установ та Національного банку, глави облдержадміністрацій.

До суду вже скерували справи проти 42 обвинувачених, служителі Феміди ухвалили обвинувальні вироки стосовно 27 осіб, четверо з них звільнені від відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. У ГП стверджують, що арештоване майно на загальну суму в понад 5 млрд грн, також відшкодовано збитків на 1,5 млрд. дол.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет оштрафував олігарха-втікача Сергія Курченка на 15 млн грн за порушення умов чесної конкуренції під час збільшення своєї частки в управлінні «Брокбізнесбанку».

Джерело: Ракурс


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