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Пожежа у висотці в Бангладеш вже забрала 20 життів, десятки осіб поранено. Фото: Dhaka Tribune

Пожежа у висотці в Бангладеш вже забрала 20 життів, десятки осіб поранено (ФОТО, ВІДЕО)

28 бер 2019, 18:01
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Пожежа, що охопила 22-поверхову будівлю в столиці Бангладеш, вже забрала життя 20 осіб, ще до 70 дістали травми.

Жителі Дакки, які стали очевидцями пожежі, розповіли, що люди всередині висотки і пожежники на кранах розбивали скляні поверхні будівлі для порятунку. Деякі люди навіть випадали з вікон, інформує Dhaka Tribune, посилаючись на дані влади.

У місцевій пожежній службі заявили, що вже локалізували пожежу. До гасіння залучили вертольоти. Близько 100 осіб було евакуйовано з палаючої висотки.

Про причину займання наразі інформації немає, рятувальники і медики продовжують працювати на місці події.

Пожежа в Бангладеш. Фото: Dhaka Tribune

Пожежа в Бангладеш. Фото: Dhaka Tribune

Пожежа в Бангладеш. Фото: Dhaka Tribune

Пожежа в Бангладеш. Фото: Dhaka Tribune

Між тим нагадаємо, що напередодні вибух автоцистерни з газом спровокував масштабну пожежу в Кропивницькому. Як наслідок, згоріли близько 20 автомобілів, а четверо осіб опинилися в лікарні.


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