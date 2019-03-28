Пожежа у висотці в Бангладеш вже забрала 20 життів, десятки осіб поранено. Фото: Dhaka Tribune

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Пожежа, що охопила 22-поверхову будівлю в столиці Бангладеш, вже забрала життя 20 осіб, ще до 70 дістали травми.

Жителі Дакки, які стали очевидцями пожежі, розповіли, що люди всередині висотки і пожежники на кранах розбивали скляні поверхні будівлі для порятунку. Деякі люди навіть випадали з вікон, інформує Dhaka Tribune, посилаючись на дані влади.

У місцевій пожежній службі заявили, що вже локалізували пожежу. До гасіння залучили вертольоти. Близько 100 осіб було евакуйовано з палаючої висотки.

Про причину займання наразі інформації немає, рятувальники і медики продовжують працювати на місці події.

Між тим нагадаємо, що напередодні вибух автоцистерни з газом спровокував масштабну пожежу в Кропивницькому. Як наслідок, згоріли близько 20 автомобілів, а четверо осіб опинилися в лікарні.