Проти Ситника розпочато розслідування. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n120010-golovni-novyny-za-28-bereznya-rozsliduvannya-proty-sytnyka-ta-pojeja-v-bangladesh.html

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У четвер, 28 березня, в окупованому Криму підконтрольний Росії суд арештував дев’ятьох кримських татар, яких вчора затримали співробітники Федеральної служби безпеки Росії в так званій «справі Хізб ут-Тахрір». Також сьогодні в Ростові затримали трьох кримських татар — Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова та Владлена Абдулкадирова. Ці цивільні журналісти транслювали в мережі вчорашні обшуки.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що розпочато слідчі дії у справі про можливе втручання очільника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника у президентські вибори в Сполучених Штатах Америки в 2016 році. За словами очільника ДБР, відповідне кримінальне провадження зареєструвала нещодавно Генеральна прокуратура, слідчі дії у ньому лише розпочинаються.

У місті Дакка — столиці Бангладеш, 28 березня загорілася 19-поверхова офісна будівля. Пожежа настільки сильна, що офісні працівники змушені стрибати з вікон, щоб врятуватися від вогню. Внаслідок пожежі загинули десятки осіб, не одному десятку людей знадобилася медична допомога.

Тим часом у Великій Британії депутати Палати громад не змогли узгодити жоден з восьми запропонованих варіантів Brexit, який передбачає вихід країни з Європейського Союзу. Очікується, що 29 березня, на голосування в парламент буде винесено новий варіант Brexit, запропонований урядом.