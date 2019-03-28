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Проти Ситника розпочато розслідування. Фото: Цензор.НЕТ

Головні новини за 28 березня: розслідування проти Ситника та пожежа в Бангладеш

28 бер 2019, 17:50
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У четвер, 28 березня, в окупованому Криму підконтрольний Росії суд арештував дев’ятьох кримських татар, яких вчора затримали співробітники Федеральної служби безпеки Росії в так званій «справі Хізб ут-Тахрір». Також сьогодні в Ростові затримали трьох кримських татар — Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова та Владлена Абдулкадирова. Ці цивільні журналісти транслювали в мережі вчорашні обшуки.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що розпочато слідчі дії у справі про можливе втручання очільника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника у президентські вибори в Сполучених Штатах Америки в 2016 році. За словами очільника ДБР, відповідне кримінальне провадження зареєструвала нещодавно Генеральна прокуратура, слідчі дії у ньому лише розпочинаються.

У місті Дакка — столиці Бангладеш, 28 березня загорілася 19-поверхова офісна будівля. Пожежа настільки сильна, що офісні працівники змушені стрибати з вікон, щоб врятуватися від вогню. Внаслідок пожежі загинули десятки осіб, не одному десятку людей знадобилася медична допомога.

Тим часом у Великій Британії депутати Палати громад не змогли узгодити жоден з восьми запропонованих варіантів Brexit, який передбачає вихід країни з Європейського Союзу. Очікується, що 29 березня, на голосування в парламент буде винесено новий варіант Brexit, запропонований урядом.

Джерело: Ракурс


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