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Пожежа спалахнула в офісному центрі міста Дакка. Фото: dailystar

Масштабна пожежа сталася в офісному центрі в Бангладеш, щонайменше семеро осіб загинули (ВІДЕО)

28 бер 2019, 16:37
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Пожежа в столиці Бангладеш, яка спалахнула в діловому районі Банани, забрала життя сімох осіб.

У місті Дакка 28 березня загорілася 19-поверхова офісна будівля. Щоб вижити, люди вистрибують з вікон будівлі. Постраждали внаслідок пожежі вже 20 осіб. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що офісні працівники, які залишилися на охопленому вогнем поверсі, були змушені стрибати вниз, щоб врятуватися. Окремі особи спускалися з будівлі по схрещені мотузках та рушниках.

«Багато хто з моїх колег все ще замкнені в офісі», — зазначив офісний працівник Бойкот Рахман, який встиг врятуватися.

Причина пожежі наразі невідома, на місці події працюються рятувальні служби та медики.

Нагадаємо, 27 березня ліквідували пожежу в Київському коледжі комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету у Дарницькому районі Києва.


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