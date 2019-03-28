Пожар вспыхнул в офисном центре города Дакка. Фото: dailystar

https://racurs.ua/n120005-krupnyy-pojar-proizoshel-v-ofisnom-centre-v-bangladesh-po-menshey-mere-sem-chelovek-pogibli-video.html

Ракурс

Пожар в столице Бангладеш, который вспыхнул в деловом районе Бананы, унес жизни семерых человек.

В городе Дакка 28 марта загорелось 19-этажное офисное здание. Чтобы выжить, люди выпрыгивают из окон здания. Пострадавших в результате пожара уже 20 человек. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что офисные работники, которые остались в охваченном огнем этаже, были вынуждены прыгать вниз, чтобы спастись. Отдельные лица спускались из здания по скрещенным веревкам и полотенцах.

«Многие из моих коллег все еще заперты в офисе», — отметил офисный работник Бойкот Рахман, который успел спастись.

Причина пожара пока неизвестна, на месте происшествия работают спасательные службы и медики.

Напомним, 27 марта ликвидировали пожар в Киевском колледже компьютерных технологий и экономики Национального авиационного университета в Дарницком районе Киева.