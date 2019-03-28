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Против Сытника начато расследование. Фото: Цензор.НЕТ

Главные новости за 28 марта: расследование против Сытника и пожар в Бангладеш

28 мар 2019, 17:50
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В четверг, 28 марта, в оккупированном Крыму подконтрольный России суд арестовал девять крымских татар, которых вчера задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России по так называемой «делу Хизб ут-Тахрир». Также сегодня в Ростове задержали трех крымских татар Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова и Владлена Абдулкадирова. Эти гражданские журналисты транслировали в сети вчерашние обыски.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что начаты следственные действия по делу о возможном вмешательстве главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки в 2016 году. По словам главы ГБР, соответствующее уголовное производство зарегистрировала недавно Генеральная прокуратура, следственные действия в нем только начинаются.

В городе Дакка, столице Бангладеш, 28 марта загорелось 19-этажное офисное здание. Пожар настолько сильный, что офисные работники вынуждены прыгать из окон, чтобы спастись от огня. В результате пожара погибли десятки человек, не одному десятку людей понадобилась медицинская помощь.

Тем временем в Великобритании депутаты Палаты общин не смогли согласовать ни один из восьми предложенных вариантов Brexit, который предусматривает выход страны из Европейского Союза. Ожидается, что 29 марта, на голосование в парламент будет вынесен новый вариант Brexit, предложенный правительством.

Источник: Ракурс


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