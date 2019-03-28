Святослав Вакарчук призвал украинцев голосовать не по-приколу. Фото: Информатор

https://racurs.ua/n120009-fleshmob-ne-po-prikolu-kak-socseti-otreagirovali-na-prizyv-vakarchuka-kasatelno-golosovaniya.html

Ракурс

Призыв известного украинского музыканта Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу» получил широкую огласку в интернете, пользователи соцсетей бурно обсуждают высказывание лидера «Океана Эльзы».

В своем обращении к украинцам Вакарчук отметил, что «будущее нельзя выиграть в лотерею, будущее — это не прикол» и нужно поддержать тех, «для кого свобода и достоинство — не пустые слова». Обращение музыканта появилось в интернете 27 марта.

«Дорогие украинцы, будущее нельзя выиграть в лотерею. Будущее — это не прикол. Его получают отважные, но и ответственные. Будущее, как и судьба страны в наших руках. Давайте не подведем тех, для кого свобода и достоинство — не пустые слова, а желанная цель, за которую они отдавали самое дорогое», — отметил Вакарчук.

Слова певца приобрели серьезную огласку, кое-кто считает, что таким образом музыкант призывает граждан голосовать против лидера политических рейтингов Владимира Зеленского. Другие считают, что Вакарчук слишком переоценивает свою роль в истории. Одной из первых на обращение музыканта отреагировала команда Зеленского.

Как известно, 31 марта в Украине состоятся выборы президента. На главный пост в государстве претендуют 38 кандидатов. Согласно данным социологов, в тройку лидеров входят Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

Напомним, опросы социологической группы «Рейтинг» показывают, что Владимир Зеленский может выйти во второй тур. Также туда могут попасть Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.