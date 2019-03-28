Святослав Вакарчук закликав українців голосувати не по-приколу. Фото: Інформатор

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Заклик відомого українського музиканта Святослава Вакарчука голосувати «не по приколу» набув широкого розголосу в інтернеті, користувачі соцмереж бурхливо обговорюють висловлювання лідера «Океану Ельзи».

У своєму зверненні до українців Вакарчук зазначив, що «майбутнє не можна виграти в лотерею, майбутнє - це не прикол» і потрібно підтримати тих, «для кого свобода і гідність — не пусті слова». Звернення музиканта з’явилося в інтернеті 27 березня.

«Дорогі українці, майбутнє не можна виграти в лотерею. Майбутнє - це не прикол. Його здобувають відважні, але й відповідальні. Майбутнє, як і доля країни, в наших руках. Давайте не підведемо тих, для кого свобода і гідність — не пусті слова, а омріяна мета, за яку вони віддавали найдорожче», — зазначив Вакарчук.

Слова співака набули серйозного розголосу, дехто вважає, що таким чином музикант закликає громадян голосувати проти лідера політичних рейтингів Володимира Зеленського. Інші вважають, що Вакарчук надто переоцінює свою роль в історії. Однією з перших на звернення музиканта відреагувала команда Зеленського.

Як відомо, 31 березня в Україні відбудуться вибори президента. На головний пост у державі претендують 38 кандидатів. Згідно з даними соціологів, до трійки лідерів входять Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський.

Нагадаємо, опитування соціологічної групи «Рейтинг» показують, що Володимир Зеленський може вийти до другого туру. Також туди можуть потрапити Юлія Тимошенко та Петро Порошенко.