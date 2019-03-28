Фейкове розслідування нібито про українську приватну військову компанію в Сирії: у СБУ пояснили, що й до чого / Фото: Волинські Новини, “Мангазея”

https://racurs.ua/ua/n120008-sprava-ruk-kuharya-putina-u-sbu-rozsliduvannya-schodo-ukrayinskoyi-pryvatnoyi-viyskovoyi.html

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Сьогодні так звана дослідницька група Conflict Intelligence Team, розслідування якої публікуються у низці російських ЗМІ, на своєму сайті опублікувала матеріал про приватну військову компанію (ПВК) Vegacy Strategic Services Ltd, яка діє у Сирії нібито з літа 2018 року та співпрацює з російськими військовими й армією Башара Асада. У матеріалі вказано, що 20 та 25 січня ЗМІ російських бойовиків виклали фото осіб з нашивками Vega Strategic Services (саме Vega, а не Vegacy).

Дослідники припустили, що ці світлини були зроблені на північ від Алеппо під час тренувань бійців угруповання палестинців «Ліва аль-Кудс», які воюють на боці Асада. У цих тренуваннях брав участь один із засновників «Веги» українець Анатолій Смолін. Компанію створили у 2011 році в Миколаєві, потім вона «переїхала» на Кіпр, змінивши назву на Vegacy Strategic Services Ltd. За даними CIT, «Вега» надавала послуги з охорони приватних осіб та морських суден. Фірма працює в Україні, Росії, Великій Британії, Німеччині та Таїланді.

Служба безпеки України відреагувала на появу цього розслідування. В українській спецслужбі нагадали, що 55-річний Анатолій Смолін з Миколаєва свого часу служив у лавах КДБ СРСР, а потім в органах МВС України, звідки був звільнений через втрату вогнепальної зброї. В СБУ наголошують, що у 2012 році Смолін виїхав з родиною до РФ.

«З цього часу жодної фінансово-господарської діяльності на території України Смолін не здійснює", — додали в СБУ.

ТОВ «ВЕГА СТРАТЕДЖИК СЕРВИСЕС» було дійсно зареєстровано у Миколаєві у 2011 році Смоліним, але ця фірма не має жодного стосунку до приватних військових компаній. Відомо, що у 2014 році Смолін намагався дистанційно поновити контакти у Миколаєві, пропонуючи знайомим «працевлаштування у російській приватній військовій компанії».

«З цією метою надсилав анкети, в яких значна кількість питань була пов’язана зі ставленням до анексії Криму та готовності до участі у бойових діях на Донбасі у складі російських військ», — вказано у повідомленні української спецслужби.

За інформацією СБУ, московська філія «Веги», яку очолює громадянином України Джинікашвілі на початку 2014 активно використовувалася спецслужбами РФ як структура прикриття для вербування найманців для участі у боях на Донбасі. Водночас, Смолін з 2016 року займається вербуванням найманців до так званої приватної армії Кремля — «Приватної військової компанії Вагнера».

«Таким чином, оприлюднена у ЗМІ з подачі спецслужб РФ фейкова інформація щодо функціонування у Сирії української приватної компанії «Вега» не відповідає дійсності. Зазначені громадяни Смолін і Джинікашвілі залишили Україну до 2014 року і тривалий час активно співпрацюють із російською військовою розвідкою», — наголосили в СБУ.

Служба безпеки України ще наприкінці січня знала про підготовку «журналістського розслідування щодо української ПВК у Сирії». У спецслужбі вихід цього матеріалу пов’язують із викриттям українською стороною діяльності «ПВК Вагнера» в Україні, Сирії, Судані та ЦАР.