В Одесі померло немовля, яке практично повністю обварилося окропом. Фото: 0532.ua

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В Одесі в одній із лікарень сьогодні померла 11-місячна дитина з Білгород-Дністровського району. Хлопчик удома обварився окропом ще 18 березня.

Дитина дістала опіки 80% тіла, не були обпеченими лише пальці та лоб. Після десяти днів боротьби за життя хлопчик помер, повідомила у Facebook волонтер Катерина Ножевнікова.

Трагедія сталася, коли батьки хотіли скупати дитину. Біля поверхні, де лежав малюк, стояло відро окропу, в яке він упав, коли батьки відволіклися.

«10 літрів окропу, одна хвилина, коли мама відвернулася… 11 днів пекла. Ми програли», — написала волонтер.

Стан хлопчика був тяжким, тому його не транспортували до Києва, а лікували в Одесі. Місцеві правоохоронці здавали кров для переливання дитині, а небайдужі громадяни переказували кошти на лікування.

Нагадаємо, раніше на вокзалі у Броварах на Київщині підліток дістав опіки 50% тіла, бо виліз на вагони, що стояли на маневровій колії місцевого вокзалу. Внаслідок ураження електрострумом високовольтної лінії його відкинуло на землю, а одяг і тіло — загорілися.