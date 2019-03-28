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Ракурс
В Одессе умер младенец, практически полностью обварившийся кипятком. Фото: 0532.ua

В Одессе умер младенец, практически полностью обварившийся кипятком (ВИДЕО)

28 мар 2019, 16:52
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В Одессе в одной из больниц сегодня умер 11-месячный ребенок из Белгород-Днестровского района. Мальчик дома обварился кипятком еще 18 марта.

Ребенок получил ожоги 80% тела, не были обожжены только пальцы и лоб. После десяти дней борьбы за жизнь мальчик умер, сообщила в Facebook волонтер Екатерина Ножевникова.

Трагедия произошла, когда родители хотели искупать ребенка. Возле поверхности, на которой лежал малыш, стояло ведро кипятка, куда он упал, когда родители отвлеклись.

«10 литров кипятка, одна минута, когда мама отвернулась… 11 дней ада. Мы проиграли», — написала волонтер.

Состояние мальчика было тяжелым, поэтому его не транспортировали в Киев, а лечили в Одессе. Местные правоохранители сдавали кровь для переливания ребенку, а неравнодушные граждане переводили средства на лечение.

Напомним, ранее на вокзале в Броварах Киевской области подросток получил ожоги 50% тела, забравшись на вагоны на местном железнодорожном вокзале. Вследствие поражения электротоком высоковольтной линии его отбросило на землю, а одежда и тело — загорелись.

Источник: Ракурс


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