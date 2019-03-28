По одной из версий, магаданская епархия опасается падения своих доходов, фото: World News

https://racurs.ua/n120006-za-veru-pravoslavnuu-i-rus-matushku-v-magadane-pravoslavnye-aktivisty-sobiraut-armiu-dlya.html

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В российском Магадане накаляется противостояние, связанное со строительством в городе крематория.

В местных православных группах в популярном мессенджере WhatsApp распространяется мотивационный текст без указания авторства, призывающий противостоять попыткам «дьявола» покусится на «святые многовековые традиции православия». Вероятно, под «дьяволом» авторы текста подразумевают чиновников мэрии Магадана. Предположительно, текст составили члены Магаданской православной епархии, сообщает издание «Весьма».

3 апреля в Магадане должны состояться публичные слушания по вопросу о выделении земли под крематорий. Это сообщение призывает воцерковленных людей прийти на них, чтобы не дать «навязать западный прогрессивный подход и кощунственное отношение к телам умерших».

«Встанем за веру православную и Русь Матушку!» — призывают создатели сообщения.

По одной из версий, магаданская епархия опасается падения своих доходов от ритуальных услуг в случаи появления конкурента в виде крематория. Поэтому совершается активное противостояние этому проекту. Так, во время слушаний по вопросу выделения земли для крематория в магаданском поселке Уптар в населенный пункт прибыл автобус с «религиозным десантом» из священников, пожилых людей и казаков общим количеством около 40 человек, которым удалось добиться отклонения этого решения.

Противникам выделения земли нужно победить еще на нескольких слушаниях по этому вопросу.

Получить коментарии от главы епархии архиепископа Магаданского и Синегорского Иоанна журналистам не удалось — он повесил трубку и больше не отвечал на звонки.

Напомним, в прошлом году двух жителей Магадана оштрафовали за критику мера города в WhatsApp.